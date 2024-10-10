"Полиция сжигает документы". В Хорватии разгорелся скандал из-за беженцев

В Хорватии разгорелся скандал из-за обвинений в адрес пограничной полиции в сжигании личных вещей, включая телефоны и паспорта людей, пытающихся пересечь границу с Европейским Союзом в поисках убежища.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В чем суть скандала

Фотографии, предоставленные гуманитарной организацией No Name Kitchen (NNK), демонстрируют сожженные документы, необходимые для подачи заявки в приют. Ежедневно тысячи людей из Южной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и все больше из Китая пытаются попасть на Балканы, направляясь в ЕС. Многих из них останавливает хорватская пограничная полиция, которая проводит обыски и, по свидетельству, силой возвращает их обратно, в частности, жителей Боснии и Герцеговины.

Сожженные документы беженцев в Хорватии (Фото - No Name Kitchen)

NNK указала на места восьми больших "свалок", где, по словам свидетелей, полиция сжигала личные вещи и документы. Организация также подчеркнула, что в сожженных телефонах могут содержаться доказательства злоупотреблений, совершенных полицией.

Сожженные документы беженцев в Хорватии (Фото - No Name Kitchen)

Одно из свидетельств принадлежит женщине, ставшей свидетелем сожжения изъятых вещей. Другое свидетельство сообщает об избиении четырех марокканцев, которых заставили идти босиком по горячему пепле.

Власти Хорватии отрицают сожжение документов беженцев

Несмотря на многочисленные показания, правительство Хорватии продолжает отрицать факты насилия и возвращений. Представитель Министерства внутренних дел заверил, что в стране действует политика нулевой толерантности к любым незаконным действиям сотрудников полиции.

Стоит отметить, что в 2019 году, после месяцев возражений, тогдашняя президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович признала, что полиция применяла силу, однако отрицала, что такие возвращения незаконны. В этом году Европейский суд по правам человека признал, что хорватская полиция ответственна за смерть шестилетней афганской девочки, которую заставили вернуться в Сербию.