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Полиция сообщила о жертвах и пострадавших наезда на рождественский парад в Висконсине

Автор: Артур Родивилов

В полиции города Уокешо в американском штате Висконсин подтвердили, что в результате наезда на рождественский парад погибли несколько человек. Более 20 пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес для следствия".

"Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети в результате инцидента есть жертвы", - сказали в полиции, отметив, что пока не может назвать точное число погибших.

ДТП произошло примерно в 16:39 (23:39 по Киеву). В социальных сетях опубликованы видео ЧП, на которых красный внедорожник на большой скорости сносит ограждения и приближается к толпе, после чего раздаются крики.

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