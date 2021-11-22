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Поліція повідомила про жертви і постраждалих наїзду на різдвяний парад у Вісконсині

Автор: Артур Родивилов

У поліції міста Уокешо в американському штаті Вісконсин підтвердили, що унаслідок наїзду на різдвяний парад загинули кілька людей. Понад 20 постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS.

Поліціянти затримали "людину, яка представляє інтерес для слідства".

"Автомобіль збив понад 20 осіб, серед яких були діти, в результаті інциденту є жертви", - сказали в поліції, зазначивши, що поки не можуть назвати точну кількість загиблих.

Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 16:39 (23:39 за Києвом). В соціальних мережах опубліковано відео НП, на яких червоний позашляховик на великій швидкості зносить огорожі і наближається до натовпу, після чого лунають крики.

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