Полиция сообщила о зафиксированных в ходе акций владельцев "евроблях" нарушениях

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проезд на всех автодорогах, где проходили акции водителей на нерастаможенных автомобилях, разблокирован

В течение проведения акций протеста владельцев "евроблях" (нерастаможенных автомобилей), в полицию поступило 131 сообщение о перекрытии движения, в Единый реестр досудебных расследований внесены 15 фактов уголовных правонарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

В Нацполиции отметили, что в настоящее время беспрепятственное движение на всех автодорогах страны восстановлено.

"Проезд на всех автодорогах, где был затруднен или заблокирован проезд в связи с акцией водителей на нерастаможенных автомобилях, - разблокирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за период проведения акции участие в ней приняли около 6 тысяч человек (почти 3,5 тысячи транспортных средств).

За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием автодорог и других правонарушений во время этих массовых мероприятий, из них 131 - о перекрытии движения.

Больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

По состоянию на вечер 21 ноября в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушениях.

Напомним, по состоянию на 17:00 21 ноября акции протестов участников ГО "Авто Евро Сила" завершились по всей Украине, движение транспорта осуществляется без ограничений.