ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Поліція повідомила про зафіксовані під час акцій власників "євроблях" порушення

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 00:25
Поліція повідомила про зафіксовані під час акцій власників "євроблях" порушення
Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проїзд на усіх автошляхах, де тривали акції водіїв на нерозмитнених автомобілях, наразі розблоковано

Протягом проведення акцій протесту власників "євроблях" (нерозмитнених автомобілів), до поліції надійшло 131 повідомлення про перекриття руху, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15 фактів кримінальних правопорушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації Національної поліції.

У Нацполіції зазначили, що наразі безперешкодний рух на всіх автошляхах країни відновлено.

"Проїзд на усіх автошляхах, де був ускладнений або заблокований проїзд у зв‘язку з акцією водіїв на нерозмитнених автомобілях, - розблокований", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за період проведення акції участь у ній взяли близько 6 тисяч громадян (майже 3,5 тисячі транспортних засобів).

За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів, з них 131 - про перекриття руху.

Найбільше таких повідомлень зафіксовано у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

Станом на вечір 21 листопада до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 правопорушень.

Нагадаємо, станом на 17:00 21 листопада акції протестів учасників ГО "Авто Євро Сила" завершилися по всій Україні, рух транспорту здійснюється без обмежень.

Власники "євроблях" призупинили протести Аваков: прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях"
Новини України полицияевробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся