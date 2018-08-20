Полиция сообщила о задержании еще четверых подозреваемых в нападении на Гандзюк

Большинство из задержанных по подозрению в нападении на Гандзюк принимали участие в АТО

В деле о нападении на советника городского головы Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк полиция задержала еще четырех человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

В частности, в воскресенье, 19 августа, полицейские провели спецоперацию и задержали еще трех граждан.

"Также сегодня (20 августа 2018 года, - ред.) Утром, когда я направлялся на Львовщине, мне доложили, что еще задержали на Житомирщине одного из участников этого правонарушения", - сказал Князев.

В целом, по его словам, в отношение пяти установленным полицией подозреваемых ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд. Князев подчеркнул, что правоохранители настаивают на аресте подозреваемых.

Все они подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Екатерины Гандзюк.

Также глава Национальной полиции добавил, что большинство из задержанных принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

"Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах", - сказал он.

Напомним, сегодня, 20 августа, в Херсоне проходит судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Виктору Горбунову.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля. Уже 3 августа полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Добавим, что 6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей.

На следующий день по делу о покушении на убийство Гандзюк в полиции заявили, что есть еще один подозреваемый.

Отметим, 17 августа 2018 год Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины заявили о задержании двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк