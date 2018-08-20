Поліція повідомила про затримання ще чотирьох підозрюваних у нападі на Гандзюк

Більшість із затриманих за підозрою у нападі на Гандзюк брали участь в АТО

У справі про напад на радницю міського голови Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк поліція затримала ще чотирьох осіб. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає прес-служба Нацполіції.

Зокрема у неділю, 19 серпня, поліцейські провели спецоперацію на сході країни та затримали ще трьох громадян.

"Також сьогодні (20 серпня 2018 року, - ред.) зранку, коли я прямував на Львівщину, мені доповіли, що іще затримали на Житомирщині одного із учасників цього правопорушення", - сказав Князєв.

Загалом, за його словами, щодо п’яти встановлених поліцією осіб ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих буде скеровано до суду. Князєв підкреслив, що правоохоронці наполягають на арешті підозрюваних.

Усі вони підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство Катерини Гандзюк.

Також голова Національної поліції додав, що більшість із затриманих брали участь в антитерористичній операції (АТО) на сході України.

"Якщо громадянин, незважаючи на його героїчні вчинки в минулому, вчинив правопорушення, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності на рівних правах", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, в Херсоні проходить судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному в нападі на Катерину Гандзюк Віктору Горбунову.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Уже 3 серпня поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Додамо, що 6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наступного дня у справі щодо замаху на вбивство Гандзюк у поліції заявили, що є ще один підозрюваний.

Зазначимо, 17 серпня 2018 року, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України повідомила про затримання двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.