В Херсоне подозреваемому в нападении на Гандзюк избирают меру пресечения закрытом режиме

Новости Происшествия 20.08.2018 - 16:27
Фото: Виктор Горбунов (facebook.com/tsvibak)
Фото: Виктор Горбунов (facebook.com/tsvibak)

Суд удовлетворил ходатайство защиты о закрытом режиме заседания

В Херсоне проходит судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Виктору Горбунову. Об этом сообщила сотрудник отдела общественных связей Херсонского городского совета Инна Зеленая.

Подозреваемый - Виктор Андреевич Горбунов, 15.01.1991 г. р.

Суд удалился в совещательную комнату по ходатайству стороны защиты обвиняемого о проведении заседания в закрытом режиме.

Около 16:24 суд постановил проводить заседание в закрытом режиме.

В Херсоне подозреваемому в нападении на Гандзюк избирают меру пресечения закрытом режиме

Скриншот (facebook.com/tsvibak)

Напомним, 17 августа Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк.

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Теги:  покушение,  мера пресечения,  Екатерина Гандзюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС