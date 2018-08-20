В Херсоне подозреваемому в нападении на Гандзюк избирают меру пресечения закрытом режиме

Суд удовлетворил ходатайство защиты о закрытом режиме заседания

В Херсоне проходит судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Виктору Горбунову. Об этом сообщила сотрудник отдела общественных связей Херсонского городского совета Инна Зеленая.

Подозреваемый - Виктор Андреевич Горбунов, 15.01.1991 г. р.

Суд удалился в совещательную комнату по ходатайству стороны защиты обвиняемого о проведении заседания в закрытом режиме.

Около 16:24 суд постановил проводить заседание в закрытом режиме.

Скриншот (facebook.com/tsvibak)

Напомним, 17 августа Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк.