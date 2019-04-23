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Полиция Шри-Ланки задержала 40 подозреваемых в организации терактов

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 11:38
Полиция Шри-Ланки задержала 40 подозреваемых в организации терактов
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

После атак был задержан гражданин Сирии

Полиция задержала 40 человек после терактов на Шри-Ланке, произошедших 21 апреля. Об этом сообщает Colombo Page.

В частности сообщается, что после атак был задержан гражданин Сирии. Его задержали после допроса подозреваемых из числа местных жителей.

"Террористическое подразделение полиции арестовало сирийца после атак", - говорится в сообщении.

Отметим, в результате терактов на Шри-Ланке, по последним данным, погибли 310 человек. При этом, по словам представителя шри-ланкийской национальной больницы, среди жертв были граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди погибших и пострадавших нет.

РБК-Украина писало, что на Шри-Ланке произошло 9 взрывов. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. Однако, власти обвиняют террористов экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman. 

Ранее сообщалось, что о возможных терактах на Шри-Ланке разведывательные службы Индии и США несколько раз предупреждали власти страны. Иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения. Одно такое предупреждение пришло за десять минут до первого взрыва.

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