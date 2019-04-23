Поліція Шрі-Ланки затримала 40 підозрюваних в організації терактів

Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Після атак був затриманий громадянин Сирії

Поліція затримала 40 осіб після терактів на Шрі-Ланці, які стались 21 квітня. Про це повідомляє Colombo Page.

Зокрема повідомляється, що після атак був затриманий громадянин Сирії. Його затримали після допиту підозрюваних з числа місцевих жителів.

"Терористичний підрозділ поліції заарештував сирійця після атак", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, в результаті терактів на Шрі-Ланці, за останніми даними, загинули 310 осіб. При цьому, за словами представника шрі-ланкійської національної лікарні, серед жертв були громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії та Бангладеш. Українців серед загиблих і постраждалих немає.

РБК-Україна писало, що на Шрі-Ланці сталось 9 вибухів. На даний момент жодна з екстремістських угруповань не взяла на себе відповідальність за вибухи. Однак, влада звинувачує терористів екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman.

Раніше повідомлялося, що про можливі теракти на Шрі-Ланці розвідувальні служби Індії та США кілька разів попереджали владу країни. Іноземні спецслужби повторили свої попередження за кілька днів і годин до нападу. Одне таке прийшло попередження за десять хвилин до першого вибуху.