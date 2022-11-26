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Поліція розігнала акцію протесту в Астані, яка розпочалася після інавгурації Токаєва

Фото: поліція розігнала акцію протесту в Астані (tengrinews.kz)
Автор: Константин Широкун

Поліція Астани розігнала акцію протесту, яка розпочалася у столиці Казахстану після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zakon.Kz.

За словами поліцейських, увечері 26 листопада в Астані в одному з нічних клубів було організовано культурно-масовий захід для молоді. Організатором виступав підприємець, який залучив близько 300 молодих людей.

Він нібито закликав їх до незаконної ходи задля досягнення своїх особистих протиправних цілей.

Раніше повідомлялося, що під час протестів відбувалися сутички із силовиками. Також наголошується, що у місті спостерігалися проблеми з інтернетом на тлі акції протесту. Влада повідомляє про "аварію на обладнанні електропостачання".

Нагадаємо, що у столиці Казахстану Астані у суботу, 26 листопада, почалися протести після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва.

Також ми писали, що сьогодні, 26 листопада, пройшла церемонія інавгурації президента Казахстану - Токаєв заприсягся правильно служити народу Казахстану і сумлінно виконувати свої обов'язки.

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