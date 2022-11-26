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З обнуленням термінів. Токаєв склав присягу президента Казахстану

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Астана, Субота 26 листопада 2022 17:31
З обнуленням термінів. Токаєв склав присягу президента Казахстану Фото: Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfokz)
Автор: Константин Широкун

В Астані сьогодні, 26 листопада, відбулася церемонія інавгурації президента Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв приведений до присяги у Палаці незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

"Токаєв вступив на посаду на семирічний термін — відповідно до змін Конституції, внесених до виборів. Згідно з поправками, одну й ту саму людину не може бути обрано президентом двічі, проте поточний термін Токаєва з прийняттям змін було обнулено", - йдеться в повідомленні.

У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що необхідно повернути всі незаконно виведені з країни капітали.

Президент пообіцяв підтримати село та доручити уряду розробити відповідну концепцію. Він додав, що його команда має зробити велику роботу з трансформації суспільства і перетворення Казахстану на розвинену країну з справді демократичними інститутами.

У той же час Токаєв заявив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.

Нагадаємо, чинний лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів.

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