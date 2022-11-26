Полиция разогнала акцию протеста в Астане, которая началась после инаугурации Токаева

Полиция Астаны разогнала акцию протеста, которая началась в столице Казахстана после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.Kz .

По словам полицейских, вечером 26 ноября в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

Он якобы призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов происходили столкновения с силовиками. Также отмечается, что в городе наблюдались проблемы с интернетом на фоне акции протеста. Власти сообщают об "аварии на оборудовании электроснабжения".