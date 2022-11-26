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Полиция разогнала акцию протеста в Астане, которая началась после инаугурации Токаева

Фото: полиция разогнала акцию протеста в Астане (tengrinews.kz)
Автор: Константин Широкун

Полиция Астаны разогнала акцию протеста, которая началась в столице Казахстана после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.Kz.

По словам полицейских, вечером 26 ноября в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

Он якобы призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов происходили столкновения с силовиками. Также отмечается, что в городе наблюдались проблемы с интернетом на фоне акции протеста. Власти сообщают об "аварии на оборудовании электроснабжения".

Напомним, что в столице Казахстана Астане в субботу, 26 ноября, начались протесты после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева.

Также мы писали, что сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации президента Казахстана - Токаев поклялся верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять свои обязанности.

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