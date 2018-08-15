Полиция разыскивает водителя грузовика, устроившего аварию с двумя погибшими

В результате аварии движение на трассе Киев-Чоп затруднено

Полицейские Житомирской области разыскивают водителя грузовика, попавшего в ДТП, вследствие чего погибли двое людей. Авария произошла утром в среду, 15 августа, на 70 км автодороги Киев-Чоп, передает Национальная полиция в Житомирской области.

Отмечается что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Ставище Брусиловского района. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля VOLVO, номерные знаки которого имеют турецкую регистрацию, выехал на встречную полосу движения. Там грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Фото: ДТП возле с. Ставищке (zt.npu.gov.ua)

"В результате водитель легковушки, житель столицы 1990 г.р., и его пассажир, житель Черниговской области в 1987 г.р., от полученных травм погибли", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика с места аварии скрылся. Полицейские работают над установлением всех обстоятельств. Продолжается розыск водителя-беглеца. В настоящее время выяснено, что это гражданин Турции, 1967 г.р.

Предварительно инцидент квалифицирован по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас на участке ДТП ограничено движение транспорта. Патрульные полицейские обеспечивают организацию объезда места происшествия смежной дорогой", - добавили в полиции.

Также правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь найти виновника аварии. Он может обращаться в медицинские учреждения или передвигаться в сторону границы. Сообщать необходимо по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

Фото: водитель грузовика (zt.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что между селами Ставище и Небелица произошло дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем ВАЗ и грузовиком "Рено". В результате аварии грузовик начал гореть.