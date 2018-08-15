Поліція розшукує водія вантажівки, який спричинив аварію з двома загиблими

Внаслідок аварії рух на трасі Київ-Чоп ускладнено

Поліцейські Житомирської області розшукують водія вантажівки, яка потрапила у ДТП, внаслідок чого загинуло двоє людей. Аварія сталась вранці у середу, 15 серпня, на 70 км автодороги Київ-Чоп, передає Національна поліція у Житомирській області.

Зазначається що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Ставище Брусилівського району. Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля VOLVO, номерні знаки якого мають турецьку реєстрацію, виїхав на зустрічну смугу руху. Там вантажівка зіткнулась з автомобілем ВАЗ-2110.

Фото: ДТП біля с. Ставищке (zt.npu.gov.ua)

"У результаті водій легковика, житель столиці 1990 р.н., та його пасажир, житель Чернігівської області 1987 р.н., від отриманих травм загинули", - повідомили у поліції.

Керманич вантажівки з місця аварії втік. Поліцейські працюють над встановленням усіх обставин. Триває розшук водія-втікача. Нині з’ясовано, що це громадянин Туреччини, 1967 р.н.

Попередньо інцидент кваліфіковано за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Нині на ділянці ДТП обмежено рух транспорту. Патрульні поліцейські забезпечують організацію об’їзду місця пригоди суміжною дорогою.", - додали в поліції.

Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням знайти винуватця аварії. Він може звертатися до медичних закладів або пересуватися убік кордону. Повідомляти необхідно за номером 102 або у найближче відділення поліції.

Фото: водій вантажівки (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що поміж селами Ставище та Небелиця сталась дорожньо-транспортна пригода з легковим автомобілем ВАЗ та вантажівкою "Рено". Внаслідок аварії вантажівка почала горіти.