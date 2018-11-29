Полиция разыскивает псевдоминера супермаркетов "Сильпо" в Киеве

Иллюстративное фото (facebook.com/trademasterua)

По факту "минирования" супермаркетов открыли уголовное дело

Полиция Киева открыла уголовное дело и принимает меры для розыска псевдоминера, из-за которого вчера эвакуировали столичные супермаркеты "Сильпо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что после вчерашнего звонка полиция проверила все магазины сети и не обнаружила взрывоопасных предметов и веществ. Сведения о ложном сообщении об угрозе безопасности внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса.

"Работники полиции проводят мероприятия, направленные на установление псевдоминера. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - добавили в полицию.

Напомним, вчера в Киеве эвакуировали 37 супермаркетов "Сильпо". По уточненной информации, из супермаркетов эвакуировали около 5000 посетителей и работников супермаркетов. Сообщение о якобы взрывчатке на складе в "Сильпо" поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

До этого полиция задержала подозреваемого в "минировании" вокзалов в Киеве. Им оказался пятнадцатилетний парень.