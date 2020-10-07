Полиция разыскала подозреваемую в покушении на экс-пленницу боевиков

Сотрудники правоохранительных органов разыскали подозреваемую в покушении на бывшую пленницу боевиков. Она причастна к организации взрыва, в результате которого потерпевшая получила телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительной информации, причиной покушения стал личный конфликт между женщинами на почве ревности. Полиция подозревает женщину также в причастности к другим противоправных действий в отношении потерпевшей, которые были на протяжении 2019 года.

Отмечается, что полиция отработала несколько версий совершения преступления.

"Было собрано вещественные доказательства с места взрыва, проведено более 10 различных экспертиз. Работа осложнялась тем, что учреждения, которые проводят экспертные исследования, находятся за пределами Донецкой области", - говорится в сообщении.

Жительница Луганской области неоднократно угрожала потерпевшей и угрожала ей.

"В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что женщина приехала в Констянтиновский район Донецкой области, установила "растяжку" и после вернулась в Луганскую область.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 20 июня в Донецкой области на территории частного двора произошел взрыв, в результате чего женщина получила ранения.

Кроме того, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 5 нарушений режима прекращения огня.