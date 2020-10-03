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ОБСЕ зафиксировала 5 нарушений на Донбассе за сутки

Донбасс, Суббота 03 октября 2020 03:23
ОБСЕ зафиксировала 5 нарушений на Донбассе за сутки
Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

За сутки 1 октября наблюдатели Специальной мониториговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 5 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области зафиксирован один взрыв в районе к югу от Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 40 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня: три в западном направлении от участка разведения в районе Станицы Луганской и одно в районе к северо-востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия на Донбассе зафиксировали почти 1,5 тысяч нарушений.

Напомним, для тушения пожаров в Луганской области 1 октября были получены гарантии тишины от пророссийских боевиков на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в среду, 30 сентября, на Донбассе в результате обстрела под Зайцево ранен украинский военный.

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