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На Донбассе на территории частного сектора произошел взрыв, ранена женщина

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 12:53
На Донбассе на территории частного сектора произошел взрыв, ранена женщина
Фото: место взрыва (mvs.gov.ua)

Активисты сообщили, что это было покушение на бывшую пленницу "ДНР"

В Донецкой области утром 20 июня произошел взрыв неизвестного предмета на территории частного двора. В результате повреждения получила хозяйка дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, взрыв произошел около 8 утра на частной территории в селе Иванополье Константиновского района.

"…На территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения", - отметили правоохранители.

Предварительная правовая квалификация - ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

При этом представители общественной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" сообщили, что взрыв произошел во дворе бывшей пленницы "ДНР" Валентины Бучок.

"Совершено нападение на бывшую пленницу Валентину Бучок. Валентина, бывшая плененница "ДНР"… сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом города Константиновка Донецкой области. Сейчас женщина в больнице, ей оказывается медицинская помощь. У Валентины в результате взрыва повреждены мягкие ткани конечностей, лица", - сообщили в организации.

Также в ГО отметили, что на Валентину Бучок уже совершалось покушение осенью 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Миссия ОБСЕ впервые зафиксировала более 870 противотанковых мин в полях Донбасса, большинство из них находятся вблизи населенных пунктов.

Также сообщалось, что днями боевики обстреляли частный сектор вблизи Авдеевки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Донецкая областьпокушениеВзрыв
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