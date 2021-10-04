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Полиция разоблачила схему хищения средств "Укрхимтрансаммиака" служащими

Автор: Сергей Пышкин

Полиция разоблачила нелегальную схему служащих "Укрхимтрансаммиака", которая привела к миллионным убыткам. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Разоблачили "схему" сотрудники Департаментом стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, служебные лица "Укрхимтрансаммиака" в свое время приобрели оборудование для предприятия по ценам, которые были значительно выше рыночных. Это, со своей стороны, привело к миллионным убыткам государству.

Согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины служащим грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Укрхимтрансаммиак