Поліція викрила схему розкрадання коштів "Укрхімтрансаміаку" службовцями

Поліція викрила нелегальну схему службовців "Укрхімтрансаміаку", яка призвела до мільйонних збитків. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Викрили "схему" співробітники Департаментом стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, службові особи "Укрхімтрансаміаку" свого часу придбали обладнання для підприємства за цінами, що були значно вищі за ринкові. Це, зі свого боку, призвело до мільйонних збитків державі.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України службовцям загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.