На Прикарпатье полиция разоблачила крупнейшую нарколабораторию

Фото: нарколаборатория по выращиванию наркотических конопли (if.npu.gov.ua)

Оценочная стоимость нарколаборатории не менее 50 млн. евро

Полицейские разоблачили нарколабораторию по выращиванию наркотических конопли и их переработки на наркотик на Прикарпатье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

По информации правоохранителей, плантация конопли оценивается в 50 млн евро.

"Яблонов - это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Крупнейшая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тысяч кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость этого всего не меньше 50 млн. евро". - информирует Шмыгаль.

Известно, что нарколаборатория по выращиванию наркотических конопли и их переработки на наркотик находилась в одном из сел Косовского района. В теплицах площадью четыре гектара злоумышленники высадили элитные сорта наркотических конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола, хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и соорганизаторов, а также двадцати наемных работников, которые обеспечивали работу нарколаборатории; изъято два пистолета.

Килограмм готового зелья организаторы сбывали за три с половиной тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.

В настоящее время расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса, продолжается документирование и изъятие доказательств.

Фото: нарколаборатория по выращиванию наркотических конопли (if.npu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области СБУ перекрыла канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ.

Как сообщало РБК-Украина, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью свыше 1 миллион гривен. Крупные партии наркотиков злоумышленники заказывали на почте.