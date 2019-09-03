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В погранслужбе Беларуси пояснили слова Лукашенко о границе с Украиной

Новости » Политика    03.09.2019 - 18:00
В погранслужбе Беларуси пояснили слова Лукашенко о границе с Украиной
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

КПП на границе Беларуси с Украиной работают в обычном режиме

Пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в обычном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский, передают местные СМИ.

Бычковский, объясняя слова прездента Александра Лукашенко, отметил, что белорусские пограничники принимают меры по обеспечению необходимого уровня безопасности на этом направлении.

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил он.

Бычковский подчеркнул, что обстановка на границе "полностью контролируется, обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска".

"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии украино-белорусской границы якобы из-за хлынувшего потока оружия. По его словам, границу с Украиной закрыли сильнее, чем с Североатлантическим блоком.

В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины заявила, что количество попыток незаконного перемещения оружия на украино-белорусской границе за год уменьшилось на 40%.

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