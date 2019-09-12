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На Прикарпатті поліція викрила найбільшу нарколабораторію

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 15:07
На Прикарпатті поліція викрила найбільшу нарколабораторію
Фото: нарколабораторія з вирощування наркотичних конопель (if.npu.gov.ua)

Оціночна вартість нарколабораторії не менше 50 млн. євро

Поліцейські викрили нарколабораторію з вирощування наркотичних конопель та їх переробки на наркотик на Прикарпатті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

За інформацією правоохоронців, плантація коноплі оцінюється в 50 млн євро.

"Яблунів - це вам не Амстердам!!! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів! Найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тисяч кущів, 0,5 тони готової продукції - оціночна вартість цього всього не менше 50 млн. євро". - інформує Шмигаль.

Відомо, що нарколабораторія з вирощування наркотичних конопель та їх переробки на наркотик знаходилася в одному із сіл Косівського району. В теплицях площею чотири гектара зловмисники висадили елітні сорти наркотичних конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу, господарські та адміністративні будівлі пристосували під процес переробки наркотичної сировини.

Під час спецоперації правоохоронці затримали одного з організаторів та двох співорганізаторів, а також двадцятьох найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії; вилучено два пістолети.

Кілограм готового зілля організатори збували за три з половиною тисячі євро. Перевіряється версія, що наркотик гуртовими партіями переправляли за кордон.

Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу, триває документування та вилучення доказів.

Фото: нарколабораторія з вирощування наркотичних конопель (if.npu.gov.ua)
Нагадаємо, у Луганській області СБУ перекрила канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України в РФ.
Як повідомляло РБК-Україна, в Миколаєві поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків і психотропів вартістю понад 1 мільйон гривень. Великі партії наркотиків зловмисники замовляли на пошті.

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