ru
ua

Полиция разоблачила хищения на стратегическом предприятии в оборонной сфере

Новости » Общество   

Руководство госпредприятия присвоили более 355 тысяч гривен

Полиция разоблачила схему хищения 355 тысяч гривен на стратегическом предприятии "Николаевский бронетанковый завод". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Николаевской области.

Сообщается, что организовал схему бывший заместитель директора госпредприятия, который подписал документы о передаче несуществующих домиков каркасного типа.

"Подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись. Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Экс-чиновнику, а также директору и представителю коммерческой структуры сообщили о подозрении. На данный момент решается вопрос об избрании бывшему заместителю бронетанкового завода меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины внес "Николаевский бронетанковый завод" в список объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что директора одного из предприятий Волынской области разоблачили на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки Путина по Донбассу
Читать все новости