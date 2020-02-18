Полиция разоблачила хищения на стратегическом предприятии в оборонной сфере

Полиция разоблачила схему хищения 355 тысяч гривен на стратегическом предприятии "Николаевский бронетанковый завод". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Николаевской области.

Сообщается, что организовал схему бывший заместитель директора госпредприятия, который подписал документы о передаче несуществующих домиков каркасного типа.

"Подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись. Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Экс-чиновнику, а также директору и представителю коммерческой структуры сообщили о подозрении. На данный момент решается вопрос об избрании бывшему заместителю бронетанкового завода меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины внес "Николаевский бронетанковый завод" в список объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что директора одного из предприятий Волынской области разоблачили на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).