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Поліція викрила розкрадання на стратегічному підприємстві в оборонній сфері

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Керівництво держпідприємства привласнили понад 355 тисяч гривень

Поліція викрила схему розкрадання 355 тисяч гривень на стратегічному підприємстві "Миколаївський бронетанковий завод". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Миколаївській області.

Повідомляється, що організував схему колишній заступник директора держпідприємства, який підписав документи про передачу неіснуючих будинків каркасного типу.

"Підозрюваний за домовленістю з представниками комерційної структури, використовуючи своє службове становище, прийняв на відповідальне зберігання будиночки каркасного типу. Однак, під час слідства працівники поліції з'ясували, що ці будиночки передавалися тільки на папері, а фактично комерційній структурі не поставлялися. Достовірно знаючи про факт відсутності майна, на той час заступник директора держпідприємства підписує офіційні документи, які в подальшому стали підставою для проведення розрахунків. Так, на рахунки товариства безпідставно перераховано понад 355 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Екс-чиновнику, а також директорові та представника комерційної структури повідомили про підозру. На даний момент вирішується питання про обрання колишньому заступнику бронетанкового заводу запобіжного заходу.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Кабінет міністрів України вніс "Миколаївський бронетанковий завод" до списку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що директора одного з підприємств Волинської області викрили на розкрадання 6,2 млн гривень бюджетних коштів при будівництві казарм Збройних сил України (ЗСУ).

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