Полиция расследует пожар под Киевом

Фото: пожар в Киевской области facebook.com)

Пожар в Киевской области уничтожил три дома, пять автомобилей, а также три гаража и трактор

Полиция расследует поджог травы в селе Любимовка (Киевская область), в результате которого три дома и пять автомобилей сгорели. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в результате пожара пострадавших нет.

"Многочисленные предостережения и запреты относительно курения, мужчина проигнорировал. Огонь быстро перекинулся с его участка на соседние. Пожар уничтожил три дома, пять автомобилей, а также три гаража и трактор", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Киевской области facebook.com)

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также были зафиксированы 6 взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.

РБК-Украина писало, что в 15:15 пожар на территории военных складов был ликвидирован. В результате инцидента никто из военных и гражданских жителей Калиновки не пострадал. Угроз для гражданского населения и военнослужащих нет.