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Поліція розслідує пожежу під Києвом

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 10:03
Поліція розслідує пожежу під Києвом
Фото: пожежа у Київській області (facebook.com)

Пожежа у Київській області знищила три будинки, п'ять авто, а також три гаражі та трактор

Поліція розслідує підпал трави у селі Любимівка (Київська область), в результаті якого три будинки та п'ять авто згоріли. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що в результаті пожежі постраждалих немає.

"Чисельні застереження та заборони щодо паління, чоловік проігнорував. Вогонь швидко перекинувся з його ділянки на сусідні. Пожежа знищила три будинки, п'ять легковиків, а також три гаражі та трактор", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа у Київській області (facebook.com)

У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загорання лісової підстилки.

РБК-Україна писало, що о 15:15 пожежа на території військових складів була ліквідована. В результаті інциденту ніхто з військових та цивільних мешканців Калинівки не постраждав. Загрози для цивільного населення та військовослужбовців також немає.

У Київській області через загорання трави згоріли 3 будинки У Київській області поблизу зони відчуження горить ліс
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