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Полиция расследует пересылку ртути в одесскую исполнительную службу

Одесса, Среда 25 ноября 2020 12:31
Полиция расследует пересылку ртути в одесскую исполнительную службу
Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сотрудники Первого Малиновского отдела государственной исполнительной службы в Одессе во вторник обнаружили почтовый конверт с неизвестным порошком желтого цвета и ртутью в ящике для обращений граждан. Полиция открыла дело по данному факту.

Об этом сообщает пресс-служба Малиновского отдела полиции в Одесской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию", - говорится в сообщении.

Дело открыто по ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Издание "Думская" уточняет, что инцидент произошел около полудня в помещении ведомства по Генерала Петрова, 42.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины выявила в центре Киева место незаконного хранения боевых гранат и почти 30 литров ртути.

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