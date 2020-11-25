Поліція розслідує пересилання ртуті в одеську виконавчу службу

Фото: поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)

Співробітники Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби в Одесі у вівторок виявили поштовий конверт з невідомим порошком жовтого кольору і ртуттю у ящику для звернень громадян. Поліція відкрила справу за даним фактом.

Про це повідомляє прес-служба Малиновського відділу поліції в Одеській області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію", - сказано у повідомленні.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Видання "Думская" уточнює, що інцидент стався приблизно опівдні в приміщенні відомства по Генерала Петрова, 42.

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки України виявила в центрі Києва місце незаконного зберігання бойових гранат та майже 30 літрів ртуті.