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Поліція розслідує пересилання ртуті в одеську виконавчу службу

Одеса, Середа 25 листопада 2020 12:31
Поліція розслідує пересилання ртуті в одеську виконавчу службу
Фото: поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Співробітники Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби в Одесі у вівторок виявили поштовий конверт з невідомим порошком жовтого кольору і ртуттю у ящику для звернень громадян. Поліція відкрила справу за даним фактом.

Про це повідомляє прес-служба Малиновського відділу поліції в Одеській області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію", - сказано у повідомленні.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Видання "Думская" уточнює, що інцидент стався приблизно опівдні в приміщенні відомства по Генерала Петрова, 42.

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки України виявила в центрі Києва місце незаконного зберігання бойових гранат та майже 30 літрів ртуті.

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