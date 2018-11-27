Поліція розслідує отруєння дітей у поїзді Одеса-Запоріжжя

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

У поїзді провели перевірку після звернення медиків

За фактом отруєння дітей у пасажирському поїзді Одеса-Запоріжжя, що сталось 26 листопада, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Відомо, що до лікарні Запоріжжя в понеділок 26 листопада, для проведення обстеження доставили двох дітей (2009 та 2002 років народження), які скаржились на затруднення дихання та першіння у горлі. У медиків була підозра про отруєння дітей продуктами горіння.

Отримавши повідомлення медиків, поліція провела перевірку у поїзді. Було встановлено, під час розпалювання титану топочним матеріалом у вагоні стався раптовий короткочасний викид диму (ефект зворотної тяги).

"Пасажири почули запах диму та поскаржились, їм було запропоновано перейти на вільні місця в інші вагони потягу. На станції Запоріжжя було прийнято рішення викликати швидку медичну допомогу. Медичні працівники оглянули 15 дітей, двох з них для обстеження направили до лікарні. Після чого всі були відпущені додому. Життю та здоров’ю неповнолітніх нічого не загрожує", - додали в поліції.

Фото: поїзд, в якому сталось задимлення (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Запорізькій області троє дітей померли від отруєння чадним газом. Поліція відкрила кримінальне провадження.