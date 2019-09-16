Полиция расследует осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области

Полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Доманевском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, сооруженного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". А также по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

"Полиция обращается к гражданам, которые могут обладать полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области", - добавили в пресс-службе.

РБК-Украина писало, что в селе Богдановка вандалы осквернили памятник, который установлен на месте массового убийства. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и оставляли записку с угрозами, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

В МИД Украины заявили, что виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом. А посол Израиля в Киеве Йоэль Лион призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника.

Отметим, ранее в оккупированном Крыму неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.