Полиция расследует более 40 дел за нарушения перед выборами

С начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали уже более 40 дел по факту нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным полиции, на данный момент в Единый реестр досудебных расследований внесены факты, которые зафиксированы в 12 областях и в Киеве.

"Всего с начала избирательного процесса сотрудники территориальных органов Национальной полиции зарегистрировали 929 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, более 7000 фактов связаны с незаконной агитацией, около 90 касаются подкупа избирателей, а свыше 60 - препятствование осуществлению избирательного права и хулиганство.

"Всего начато 44 уголовных производства. Из них 36 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 8 - с проведением выборов. Одному лицу сообщено о подозрении по ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Центризбирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.