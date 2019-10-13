Полиция рассказала детали задержания автомобиля с боеприпасами в Киеве

Фото: оружие злоумышленников (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленники устроили стрельбу в Голосеевском районе

В Киеве вечером 12 октября правоохранители задержали мужчин, которые устроили стрельбу в Голосеевском районе, во время обыска у злоумышленников нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, около 21:40 полиция получила информацию о стрельбе на улице Пироговский путь. На место происшествия отправились экипажи патрульной полиции и взрывотехники, одновременно всем нарядам были отправлены ориентировки на злоумышленников. На месте стрельбы правоохранители обнаружили 9 гильз.

Отмечается, что вскоре на улице Заболотного полицейские остановили автомобиль, который подпадал под ориентировку. В ходе осмотра автомобиля, в салоне которого находились четверо мужчин, правоохранители обнаружили автомат и несколько гранат Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2.

"Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986, 1994 годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", - рассказали в полиции.

Кроме того, во время обысков по месту жительства злоумышленников полиция обнаружила около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.

Главный фигурант был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а с другими злоумышленниками в данный момент проводятся следственные действия. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой. Нарушителям грозит до 7 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина устроил стрельбу в игорном заведении. Сначала злоумышленник устроил драку с другими посетителями заведения, а затем вернулся на место происшествия с оружием и начал стрелять в потолок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.