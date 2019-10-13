Поліція розповіла деталі затримання автомобіля з боєприпасами у Києві

Фото: зброя зловмисників (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисники влаштували стрілянину в Голосіївському районі

У Києві ввечері 12 жовтня правоохоронці затримали чоловіків, які влаштували стрілянину у Голосіївському районі, під час обшуку в зловмисників виявили зброю та боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, близько 21:40 поліція отримала інформацію про стрілянину на вулиці Пирогівський шлях. На місце події вирушили екіпажі патрульної поліції та вибухотехніки, одночасно всім нарядам було відправлено орієнтування на зловмисників. На місці стрілянини правоохоронці виявили 9 гільз.

Зазначається, що невдовзі на вулиці Заболотного поліцейські зупинили автомобіль, який підпадав під орієнтування. В ході огляду автомобіля, в салоні якого знаходилися четверо чоловіків, правоохоронці виявили автомат та декілька гранат Ф-1, РГД-5 та УЗРГМ-2.

"Правопорушниками виявилися мешканці Києва та Київської області - 1961, 1974, 1986, 1994 років народження. Один із них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічне правопорушення", - розповіли в поліції.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання зловмисників поліція виявила близько 30 порожніх магазинів від пістолета ТТ, 5 магазинів від пістолета Макарова, 3 магазина від пістолета Марголін, а також стартовий пістолет.

Головний фігурант був затриманий у порядку статті 208 КПК України, а з іншими зловмисниками в даний момент проводяться слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. Порушникам загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області чоловік влаштував стрілянину у гральному закладі. Спочатку зловмисник влаштував бійку з іншими відвідувачами закладу, а потім повернувся на місце події зі зброєю та почав стріляти в стелю. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.