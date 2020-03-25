Полиция раскрыла схему на строительстве футбольных полей в Киеве

Фото: покрытие закупали по завышенным ценам (facebook.com/mvs.gov.ua)

Ущерб от закупок по завышенным ценам превысил 9 млн гривен

Полицейские разоблачили крупную схему на строительстве футбольных полей в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

Сообщается, что в Киеве полицейские разоблачили схему финансовых махинаций на строительстве футбольных полей.

"Следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия. Поэтому государственному бюджету и бюджету Киева нанесен ущерб более чем 9,4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Стоимость покрытия была умышленно завышена на 30%. Подозрение в хищении бюджетных средств объявили руководителю предприятия, которое производит покрытие. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы.

Напомним, ранее руководитель САП Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина рассказал, что сроки расследования дела по искусственным футбольным полям продлили до августа 2021. В этом деле фигурирует глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

В июне 2018 года НАБУ начало расследование в отношении должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти относительно злоупотреблений при выделении денег на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Кроме того, были установлены несколько случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на эти цели, будучи главой бюджетного комитета Рады.