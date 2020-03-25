Поліція розкрила схему на будівництві футбольних полів у Києві

Фото: покриття закуповували за завищеними цінами (facebook.com/mvs.gov.ua)

Збиток від закупівель за завищеними цінами перевищив 9 млн гривень

Поліцейські викрили велику схему на будівництві футбольних полів в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

Повідомляється, що в Києві поліцейські викрили схему фінансових махінацій на будівництві футбольних полів.

"Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише у одного підприємства. Тому державному бюджету і бюджету Києва завдано збитків більше ніж 9,4 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Вартість покриття була навмисне завищена на 30%. Підозру в розкраданні бюджетних коштів оголосили керівнику підприємства, яке виробляє покриття. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше керівник САП Назар Холодницький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що строки розслідування справи щодо штучних футбольних полів продовжили до серпня 2021. У цій справі фігурує голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

У червні 2018 року НАБУ початок розслідування стосовно посадових осіб законодавчої і виконавчої гілок влади щодо зловживань при виділенні грошей на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Крім того, були встановлені декілька випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на ці цілі, будучи головою бюджетного комітету Ради.