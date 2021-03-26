Полиция раскрыла схему хищения у "Энергорынка" 300 млн гривен

"Должностные лица ООО предоставили в НКРЭКУ недостоверные сведения о введении в эксплуатацию пускового комплекса солнечной электростанции. Таким образом частное предприятие получило более высокий "зеленый" тариф и обязало ГП "Энергорынок" безосновательно оплатить средства за реализованную электроэнергию", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что должностные лица обратились в частную компанию с просьбой увеличить мощность выработки солнечной электроэнергии в связи с введением в эксплуатацию пускового комплекса. Хотя на то время работа комплекса не была запущена.

Таким образом компания получила разрешение на увеличение мощности солнечной электростанции и утверждения "зеленого" тарифа почти на год раньше фактического сведения станции. Помимо этого, она сделала фиктивную закупку оборудования для запуска станции.

Cледователям удалось выяснить, что в течение четырех лет ГП "Энергорынок" безосновательно платило частному предприятию средства за реализованную электроэнергию.

Вчера в Киеве и Запорожской области были проведены обыски. Полиция изъяла документацию по реализации электроэнергии по завышенной стоимости.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) ККУ.