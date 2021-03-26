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Поліція викрила схему розкрадання в "Енергоринку" 300 млн гривень

Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці розкрили схему заволодіння коштами ДП "Енергоринок" шляхом реалізації приватним підприємством електроенергії за завищеною вартістю на суму понад 300 млн гривень. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Посадові особи ТОВ надали в НКРЕКП недостовірні відомості про введення в експлуатацію пускового комплексу сонячної електростанції. Таким чином приватне підприємство отримало вищий "зелений" тариф та зобов'язало ДП "Енергоринок" безпідставно сплатити кошти за реалізовану електроенергію", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що посадові особи звернулися в приватну компанію з проханням збільшити потужність вироблення сонячної електроенергії у зв'язку з введенням в експлуатацію пускового комплексу. Хоча на той час робота комплексу не була запущена.

Таким чином, компанія отримала дозвіл на збільшення потужності сонячної електростанції та затвердження "зеленого" тарифу майже на рік раніше фактичного зведення станції. Крім цього, вона зробила фіктивну закупівлю обладнання для запуску станції.

Слідчим вдалося з'ясувати, що протягом чотирьох років ДП "Енергоринок" безпідставно платив приватному підприємству кошти за реалізовану електроенергію.

Вчора в Києві та Запорізької області були проведені обшуки. Поліція вилучила документацію по реалізації електроенергії за завищеною вартістю.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила колишнього топ-менеджера "Укрзалізниці" на розкраданні мільйонів гривень.

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