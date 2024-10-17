Поліція радить водіям стукати по капоту перед тим, як заводити двигун: що сталось

Зміни в ПДР з 1 листопада

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 листопада Правила дорожнього руху переходять на "зимовий період", тож на деяких ділянках доріг у містах України будуть діяти не такі, як у теплу пору, року обмеження швидкості руху транспорту.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, пункт ПДР 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

Оскільки зимовий період - це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, на деяких ділянках доріг у деяких містах дорожні знаки щодо допустимої швидкості будуть змінені. Їздити водіям доведеться повільніше.

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