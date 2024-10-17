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Полиция советует водителям стучать по капоту перед тем, как заводить двигатель: что случилось

В холодное время года водителям нужно быть особенно внимательными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В холодное время года водителям в Украине советуют постучать по капоту машины перед тем, как завести двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Почему правоохранители советуют водителям "проверять" капот

В патрульной полиции напомнили, что ночи в Украине уже становятся все более холодными.

"Поэтому многие уличные животные ищут уютное и теплое место. Но находят его под капотом вашего авто. И не только", - отметили правоохранители.

Водителям рассказали, что самые любимые места кошек таковы:

  • под авто
  • под капотом
  • под арками колес
  • в выхлопной трубе

"Советуем перед тем, как завести двигатель - постучать по капоту и проверить указанные места. Учтите, что пугливые животные могут спрятаться еще глубже. Будьте внимательны и детально проверяйте свои автомобили. Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", - подытожили в пресс-службе полиции.

Пост патрульной полиции Украины (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Изменения в ПДД с 1 ноября

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 ноября Правила дорожного движения переходят на "зимний период", поэтому на некоторых участках дорог в городах Украины будут действовать не такие, как в теплое время года, ограничения скорости движения транспорта.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, пункт ПДД 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период им предусмотрена.

Поскольку зимний период - это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на некоторых участках дорог в некоторых городах дорожные знаки насчет допустимой скорости будут изменены. Ездить водителям придется медленнее.

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