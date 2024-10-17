Полиция советует водителям стучать по капоту перед тем, как заводить двигатель: что случилось

Почему правоохранители советуют водителям "проверять" капот

В патрульной полиции напомнили, что ночи в Украине уже становятся все более холодными.

"Поэтому многие уличные животные ищут уютное и теплое место. Но находят его под капотом вашего авто. И не только", - отметили правоохранители.

Водителям рассказали, что самые любимые места кошек таковы:

под авто

под капотом

под арками колес

в выхлопной трубе

"Советуем перед тем, как завести двигатель - постучать по капоту и проверить указанные места. Учтите, что пугливые животные могут спрятаться еще глубже. Будьте внимательны и детально проверяйте свои автомобили. Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", - подытожили в пресс-службе полиции.

Пост патрульной полиции Украины (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)