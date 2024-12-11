Поліція проводить рейд на київській "Укрзалізниці", можливі перевірки: що сталось

"Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу "Укрзалізниці" під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі", - пояснює Національна поліція.

Фото: поліція проводить рейд на київській "Укрзалізниці" (t.me/UkrzalInfo)

Зазначається, що слідчі дії проводяться за місцем мешкання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу "Укрзалізниці", а також потягах міжнародного сполучення під час відправлення й прибуття.

Фото: поліція проводить рейд на київській "Укрзалізниці" (t.me/UkrzalInfo)

"Укрзалізниця", своєю чергою, попередила про можливі незручності для пасажирів у вигляді додаткових перевірок, чи затримки руху потягів.