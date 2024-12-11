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Полиция проводит рейд на киевской "Укрзализныце", возможны проверки: что произошло

Фото: полиция проводит рейд на киевской "Укрзализныце" (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и области Национальная полиция проводит следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци", а также поездах международного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения "Укрзализныци" при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже", - поясняет Национальная полиция.

 

Фото: полиция проводит рейд на киевской "Укрзализныце" (t.me/UkrzalInfo)

Отмечается, что следственные действия проводятся по месту жительства причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци", а также поездах международного сообщения во время отправления и прибытия. 

 

Фото: полиция проводит рейд на киевской "Укрзализныце" (t.me/UkrzalInfo)

"Укрзализныця", в свою очередь, предупредила о возможных неудобствах для пассажиров в виде дополнительных проверок или задержки движения поездов.

 

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УкрзализныцяНациональная полиция