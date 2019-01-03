Поліція перевіряє, чи вбитий у Києві чоловік був співробітником держохорони

Фото: місце події (скрін відео)

Наразі поліція уточнює цю інформацію

Вбитий чоловік у Києві може бути співробітником Державної служби охорони. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

Вона зазначила, що за попередньою інформацією, він може бути співробітником Державної служби охорони.

Блищик додала, що наразі поліція уточнює цю інформацію.

Як писав Styler, в ніч на 3 січня в Києві на Печерську вбили чоловіка. Інцидент стався близько 22:30 за адресою вулиця Саперне поле, 12 території ЖК "Французький квартал".

Зразу ж після атаки нападник зник у дворах. За інформацією поліції, підозрюваний був одягнений в спортивний костюм.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що вбитий був співробітником Держслужби охорони.