Из офиса "Интера" эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о минировании "Интера"

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании офиса телеканала "Интер", из здания на Дмитриевской эвакуировали 35 человек. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что в столичную полицию поступило сообщение о минировании здания телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в ​​Шевченковском районе Киева. По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек.

Также сообщается, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений. Правовая квалификация будет предоставлена ​​после завершения осмотра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн гривен за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая. Позже стало известно, что телеканал не согласен с этим решением и обжалует его в судебном порядке.