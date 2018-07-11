Нацрада оштрафовала "Интер" на 4 млн гривен, канал обратится в суд

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. гривен из-за разжигание розни во время трансляции концерта к 9 мая. Об этом говорится на сайте ведомства.

На основании жалоб регуляторный орган провел внеплановую выездную проверку деятельности телеканала, во время которой зафиксировал подтверждения наличия признаков нарушения действующего законодательства в эфире лицензиата за 9 мая 2018 года. В частности, высказывания ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского, которые звучали во время трансляции концерта "Победа. Одна на всех"в 20:30, свидетельствуют о наличии нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", пункта первого статьи 28 Закона Украины "Об информации".

Такие нарушения наказываются штрафом в размере 25% лицензионного сбора.

Отмечается, что 4 млн штрафа является наибольшей суммой, которую Нацрада назначала за всю историю применения этой санкции.

Теперь канал должен выплатить эти деньги в течение месяца в случае, если не обжалует это решение в суде. Однако "Интер" не согласился с результатами проверки и заявил, что обратится в суд.

"Ничего, кроме осуждения нацизма и показа роли Украины в борьбе за победу, данным концертом "Интер" не имел в виду. Каждое слово (ведущих) было юридически взвешенно. Отследить на 100% реакцию общественности невозможно. Часть людей на одной стороне, вторая на другой, ни одна не имеет приоритета. С моей точки зрения, у Национального совета нет юридических оснований для такой санкции. Встретимся в суде", - заявила юрист медиагруппы "Интер" Ольга Мусийко.

Напомним, что Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания анализировала эфир телеканала "Інтер" за 9 мая 2018 года на нарушения законодательства.