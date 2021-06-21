Полиция провела рейд по хостелам в Киеве. Обнаружили 14 иностранцев-нелегалов

В Киеве полицейские обнаружили 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины. Они провели отработку хостелов и рынков в разных районах столицы.

Так, задержанные не имели документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины.

В настоящее время в отношении тринадцати граждан принято решение о принудительном выдворении в страны их происхождения, а один гражданин доставлен в пункт временного пребывания иностранцев в городе Чернигов.

На нарушителей составлены протоколы по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.