Поліція провела рейд по хостелах у Києві. Виявили 14 іноземців-нелегалів

У Києві поліцейські виявили 14 іноземців, які незаконно перебували на території України. Вони провели відпрацювання хостелів та ринків у різних районах столиці.

Так, затримані не мали документів, що підтверджують законність перебування на території України.

На даний час відносно тринадцяти громадян прийнято рішення про примусове видворення до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів.

На порушників складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.