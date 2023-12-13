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Поліція провела обшуки, пов'язані з ремонтом Південного мосту у Києві

Київ, Середа 13 грудня 2023 15:35
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Поліція провела обшуки, пов'язані з ремонтом Південного мосту у Києві Фото: поліція провела обшуки, пов'язані з ремонтом Південного мосту у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці провели обшуки в офісах КП "Київавтошляхміст" та підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва спільно працівниками Нацполіції провели обшуки в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних організаціях, залучених до виконання аварійних робіт та ремонту Південного мосту", - йдеться в повідомленні.

Як додали в прокуратурі, під час обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо виконання робіт по вказаному об’єкту.

"На теперішній час триває її дослідження", - додають у відомстві.

Слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Обшуки у "Київському метрополітені"

13 грудня поліція провела обшуки і в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість". Приводом для них стало затоплення шести станцій метро у Києві. Також з'явилися фото, як саме зараз виглядає аварійна ділянка метро у столиці.

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