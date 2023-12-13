Полиция провела обыски, связанные с ремонтом Южного моста в Киеве

Правоохранители провели обыски в офисах КП "Киевавтодормост" и подрядных организаций, привлеченных к ремонту Южного моста 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

"Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева совместно работниками Нацполиции провели обыски в помещениях КП "Киевавтодоргород" и подрядных организациях, привлеченных к выполнению аварийных работ и ремонту Южного моста", - говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, во время обысков правоохранители изъяли документацию по выполнению работ по указанному объекту.

"В настоящее время продолжается ее исследование", - добавляют в ведомстве.

Следственные действия проведены на основании определений суда в рамках производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Обыски в "Киевском метрополитене"

13 декабря полиция провела обыски и в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность". Поводом для них стало затопление шести станций метро в Киеве. Также появились фото, как именно сейчас выглядит аварийный участок метро в столице.